Sabato 20 Agosto 2022, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 08:15

PERUGIA - «Ricordo che il generale Farnesi, nonostante mi dicesse che lo Stato era riconosciuto a livello internazionale, in Italia ancora no e per tale motivo non si poteva parlare pubblicamente dello Stato, né far vedere i soldi che andassero allo Stato». Mentre intanto i soldi anche di decine di umbri - almeno una cinquantina ma c'è chi pensa di più - transitavano su un conto corrente intestato a terze persone e almeno in parte spartiti tra gli ideatori dello Stato Teocratico Antartico di San Giorgio.

Un’entità fantasma, secondo quanto ricostruito dalle indagini, con tanto di Capo di Stato, Governo, Ministri, Corte di Giustizia, Tribunale Supremo, Delegazioni territoriali, con tanto di gazzetta ufficiale, siti internet e strutture in grado di confezionare documenti d’identità validi pure per l’espatrio. Ma in realtà lo scopo, secondo le carte dell'inchiesta, era quello di truffare ed eludere il fisco e, persino, in tempi di obblighi di immunizzazioni (tutto è partito nel 2021), evitare la vaccinazione anti Covid.

E come poter non credere a lui, Mario Farnesi, settantenne ex ufficiale della guardia di finanza e «principe e fondatore dello stato teocratico» come emerge dalle carte dell'inchiesta? Dalla sua casa di Todi, assieme alla moglie Paola Dalle Luche (entrambi destinatari di un'ordinanza di misura cautelare firmata dal giudice di Catanzaro Matteo Ferrante, su richiesta della procura guidata da Nicola Gratteri, che ha disposto per loro e altre 9 persone gli arresti domiciliari) secondo gli investigatori avrebbe svolto un'opera decisiva di proselitismo e adesione alla sedicente organizzazione statale. Associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi espatrio e riciclaggio i reati contestati a vario titolo agli indagati. Accuse ovviamente ancora tutte da dimostrare, con gli indagati che avranno ora tutto il modo di spiegare la propria versione dei fatti.

Di certo, secondo quanto ricostruito dalle indagini scattate in tutta Italia (e che a Perugia e provincia hanno visto gli investigatori della digos diretti da Gianfranco Leva operare a stretto contatto con la procura di Catanzaro) sono quasi un migliaio le persone che hanno versato soldi al gruppo per entrare a far parte di questo Stato, e tra questi i cinquanta e più umbri che hanno pagato somme tra trecento e mille euro. Oltre 400mila euro sono transitati su un conto corrente intestato a prestanome e dai quali i presunti organizzatori della truffa avrebbero poi, in parte, attinto. «Peraltro – scrive ancora il giudice nelle 56 pagine di ordinanza – nella larga maggioranza dei casi si è trattato di persone tutt'altro che carenti di istruzione, di cultura e intelligenza, come tali più facilmente circuibili». Attratti dalla possibilità di avere tasse più basse, lavoro e anche l'eliminazione dell'obbligo vaccinale.

«Il Farnesi – è scritto ancora – è tutt'altro che un fanatico, soggettivamente convinto di portare avanti un progetto di autodeterminazione statuale. L'esame delle fonti di prova sinora acquisite evidenzia, al contrario, come egli abbia creato il simulacro di un sedicente Stato al dichiarato fine di truffare sistematicamente un numero indeterminato di persone al fine di trarre profitto soprattutto per sé medesimo». Un profitto che, sempre stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, nel caso della coppia tuderte avrebbe significato mettere a posto alcuni debiti. Ma le carte dell'indagine raccontano anche come alcuni membri del sedicente Stato sarebbero riusciti a trasportare droga da Tenerife in Italia convincendo il personale aeroportuale spagnolo che i documenti diplomatici fossero veri e lo Stato esistesse per davvero.