Ast in vendita, ordini in calo e contratti non confermati: per i sindacati è stato di agitazione

E' stato di agitazione all'Ast di Terni: a proclamarlo, nella tarda serata di ieri, sono state congiuntamente le segreterie territoriali dei metalmeccanici e le rsu dello stabilimento, nel corso di una riunione straordinaria convocata dopo un incontro, nel pomeriggio, tra le stesse segreterie e l'amministratore delegato della società, Massimiliano Burelli. Il manager - riferiscono Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb in una nota - ha riconfermato che, ad oggi, non ci sono trattative bilaterali per la vendita del sito e che la procedura si aprirà con l'avvio del nuovo anno economico. L'ad ha inoltre dichiarato che per il momento ci sono quattro manifestazioni informali di interesse: Marcegaglia, Arvedi e due soggetti che si sono rivolti direttamente alla holding e di cui ha voluto mantenere riservatezza. Contestualmente sono stati comunicati un calo «importante» di volumi produttivi e una fermata estiva, compresa tra l'ultima settimana di luglio e le prime due di agosto, non escludendo un ulteriore prolungamento.

Come conseguenza dei cali produttivi è stata anche manifestata la volontà di non rinnovare i contratti a 17 lavoratori interinali sui 25 totali che andranno a scadenza nel mese di giugno. Le segreterie territoriali e le rsu esprimono quindi «forte preoccupazione per il quadro d'insieme emerso». «Tutte le iniziative messe in essere dall'azienda - scrivono - rilevano la volontà al depotenziamento del sito come più volte denunciato». Timori avvalorati - per i sindacati - anche dalle dichiarazioni di Burelli, «che ha inteso ribadire che non è in grado di garantire il mantenimento dell'assetto attuale». Per questo, contestualmente allo stato di agitazione, verranno attivate da subito interlocuzioni con le istituzioni locali e regionali, i parlamentari italiani ed europei eletti in Umbria e sarà avviato un percorso di confronto con i lavoratori. «Riteniamo che il processo di vendita come ribadito - concludono segreterie e rsu - debba avvenire il prima possibile, evitando un ulteriore indebolimento delle acciaierie di Terni nella fase transitoria, per questo riteniamo indispensabile l'intervento del governo a garanzia di un asset strategico ed essenziale per il Paese».

