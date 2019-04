© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Questa sera due eventi musicali, tanto diversi tra loro quanto accomunati da un alto livello qualitativo, promettono di vivacizzare la serata di molti appassionati. Il primo è in programma al Rework club di Sant’Andrea delle Fratte e vedrà salire sul palco, ensemble tutto al femminile originario del Niger (inizio alle 21.30, ingresso 10 Euro). Il concerto, organizzato in collaborazione con Bar Chupito per la rassegna “Sacred Noise”, permetterà al pubblico umbro di conoscere un nuovo genere, che unisce la musica tradizionale rurale Tende alla chitarra Tuareg. Altra particolarità è che la cantante e performer della band, Fatou Seidi Ghali, è la prima chitarrista Tuareg donna.Les Filles de Illighadhad si sono fatte già apprezzare dal pubblico italiano per aver accompagnatoin una serie di concerti nel 2018. Originarie di Illighadad, una comunità isolata nei deserti ai margini del Sahara, vivono in un villaggio nomade senza elettricità né acqua corrente. La loro musica è in grado di unire il folk tradizionale rurale, quello generalmente proposto dalle giovani dei campi nomadi soprattutto durante le celebrazioni, alla chitarra Tuareg, genere prettamente maschile. Le canzoni parlano del villaggio, dell'amore e della lode per gli antenati. Maggiori informazioni al numero 346.8695770.Intanto alle 22.00 al Bad King di Prepo un inedito trio sarà protagonista della serata:al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria (ingresso libero). Una formazione che parte dal duo “Historias”, fondato da Ceccarelli e Spinetti oltre 10 anni fa; dopo l’esperienza “InventaRio”, gruppo insignito di una nomination ai Latin Grammy Award, nel 2019 l’atteso ritorno sulle scene. Per questo speciale concerto perugino si unirà ai due anche Paternesi, tra i musicisti più richiesti ed apprezzati della scena musicale italiana.Grazie alla profonda empatia musicale tra i tre artisti, che si muovono tra scrittura e improvvisazione, nasce un sound carico di lirismo e denso di sfumature. Nel repertorio composizioni originali nonché brani tratti dal songbook italiano e brasiliano, fino alla riproposizione di musiche della tradizione colta europea. A seguire jam session. Consigliata la prenotazione ai numeri 075.30011 e 339.7943352.