MARSCIANO - Stasera, domenica 22 luglio, alle 21.30 uno dei grandi protagonisti della musica italiana darà spettacolo con un atteso appuntamento a ingresso gratuito inserito nel programma di Musica per i borghi. Sul palco saliranno infatti Mogol e le Custodie cautelari, per proporre un omaggio a Lucio Battisti in una serata volta a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.



Il festival di musica etno-popolare ha scelto di proporre "Il nostro caro angelo", spettacolo che si sviluppa tra dialoghi e racconti del celebre paroliere e poeta, alternati all'ascolto dei brani eseguiti dalle Custodie Cautelari guidati dal cantante Ettore Diliberto. Con lui on stage anche Anna Portalupi al basso, Alex Polifrone alla batteria, Salvatore Bazzarelli alle tastiere e Nicola Denti alla chitarra, oltre alle voci soliste di Emy Guerrisi, Francesca De Bonis, Simona Sorbara, Daniela Ferrari Boschi, Max Lo Buono e Andrea Paone.

La serata avrà anche uno scopo benefico, grazie all'iniziativa alla quale hanno aderito numerose attività del centro storico marscianese: si potrà consumare un aperitivo o una cena contribuendo con una quota alla raccolta fondi, tutto il ricavato sarà devoluto a "Libera… mente donna" che gestisce i Centri

antiviolenza di Perugia e Terni.



Sono inoltre previste performance di live drawing a cura di "Becoming X - From Art to Electro", con un omaggio artistico alle grandi protagoniste della musica nazionale e internazionale.

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:35



