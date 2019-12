© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Salirà questa sera, sabato 21 dicembre, sul palco del Bad King un’inconsueta coppia artistica che vedrà insieme l’americanoe il cantautore, in arte The Niro, per una data del loro mini-tour italiano (inizio alle 22.00). Il primo è uno dei più apprezzati chitarristi statunitensi, fedele collaboratore del leggendariofino alla sua prematura scomparsa; l’altro è uno dei protagonisti della scena indie-rock internazionale a partire dai primi anni 2000. The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook, questo il titolo del progetto, è stato già presentato a Parigi e New York e dopo il passaggio italiano verrà proposto in molti Paesi tra Europa e Stati Uniti. Tutto parte dai brani scritti da Lucas con Buckley per Grace, iconico album uscito ormai 25 anni fa, con una scaletta arricchita da alcuni inediti, firmati sempre dai due ma rimasti “in soffitta” per quasi trent’anni. Il tour mondiale è stato organizzato in collaborazione con Esordisco Dischi e Musiche Metropolitane, con la produzione artistica die quella esecutiva affidata a. Nel progetto, ancheal basso (Mick Jagger, Roger Daltrey, Seal, Elton John),alla batteria (Mannarino, Carmen Consoli) eal violoncello.Decisamente sì! Io amo l'Umbria e ricordo con molto piacere quando ci sono stato l'ultima volta, per suonare in un'isola del Lago Trasimeno.Trovo sia un luogo veramente speciale, sento un feeling particolare e amo questa atmosfera che per me è davvero emozionante.Sì, abbiamo registrato l'album a Roma, nello studio di Francesco Arpino. Questo ha avuto sicuramente una influenza perché la città è magica e molto spirituale. Molte cose dell'Italia sono traslate nelle canzoni. Del resto è probabilmente uno dei luoghi che preferisco in assoluto: la cultura, il cibo, il cinema, le donne... amo davvero tante cose dell'Italia!Davide è con me in questa avventura al 100%. Penso che siano due artisti differenti sebbene abbiano parecchie cose in comune, come l'essere dei grandi cantanti e avere un carisma molto particolare sul palco. L'interpretazione però, ad esempio, è alquanto diversa tra i due. Per questo riascoltare le canzoni da me scritte con Jeff cantate da Davide me le hanno fatte apprezzare in modo del tutto nuovo. Comunque lui è una delle voci più forti che ho mai incontrato.È anche una chance per tirare fuori delle cose che sono rimaste oscure per molti anni, dei miei lavori che hanno atteso che qualcuno prendesse una decisione su di loro. Potevano anche scomparire per sempre. Jeff prima di morire mi disse che era un suo desiderio registrare in uno studio all'altezza quelle canzoni, poi purtroppo non ce n'è stato modo. Ora però ne ho avuto l'occasione, grazie a delle persone speciali, nonché grandi professionisti. Venticinque anni dopo, è vero, però è successo e questo è ciò che mi rende felice.Posso dirvi che sto preparando un nuovo album, con Francesco Arpino alle tastiere e Davide Combusti alla voce. Abbiamo messo in piedi un trio davvero forte!