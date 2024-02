Una stanza Snoezelen nella scuola Stella Polare di Pila

PERUGIA - Una stanza multisensoriale all'interno di una scuola, in cui i bambini potranno costruire percorsi di apprendimento particolari. La stanza "Snoezelen" è stata realizzata all'interno della scuola dell'infanzia "Stella polare" di Pila ed è stata progettata come un ambiente educativo inclusivo e stimolante, è il primo realizzato in Umbria ed è stato reso possibile grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. La struttura sarà inaugurata giovedì 8 febbraio alle ore 10, dal sindaco Andrea Romizi insieme al dirigente scolastico Fabio Gallina, al prof. Davide Stecca referente della metodologia Snoezlen e a Luciana Coscia, l'insegnante ideatrice del progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA