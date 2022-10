Sabato 15 Ottobre 2022, 08:38

TERNI Bollette da quasi 2 mila euro al centro sociale per anziani di Macenano di Ferentillo: «E' la morte sicura per tante associazioni» dice il presidente Domenico Filipponi. Non va meglio altrove, ovviamente. Al centro sociale Polymer, periferia di Terni, la bolletta dell'energia elettrica del mese di agosto è stata di 300 euro: «Lo stesso periodo dello scorso anno pagavamo poco più della metà» dice Marcello Bizzotti. «Quando ci toccherà usare anche il riscaldamento non ho idea di cosa succederà - prosegue - probabilmente saremo costretti a chiudere. Del volontariato non ci si può ricordare solo quando serve aiuto nei momenti difficili come capitato durante la pandemia» aggiunge Bizzotti con una punta di polemica. Lorenzo Gianfelice, ternano vicepresidente del Cesvol Umbria, conferma che la preoccupazione è tanta e per questo ha chiesto ai centri che operano sul territorio di monitorare eventuali aumenti in bolletta: «Ad oggi aumenti stratosferici non ci sono ancora stati - dice Gianfelice - però a ottobre ci aspettiamo la stangata. Già usciamo dal periodo della pandemia che ci ha messo a dura prova, se le bollette raddoppiano molti centri potrebbero chiudere oppure trovarsi nella condizione di cercare soluzioni alternative. La chiusura per mesi interi durante la pandemia ha messo in ginocchio molti centri sociali, impossibilitati a fare le attività di autofinanziamento». La situazione più critica arriva da Macenano. «I primi a cadere saranno i centri sociali per anziani, in quanto i più deboli economicamente - dice Domenico Filipponi, presidente del centro sociale anziani che tiene in mano le bollette appena arrivate - tra energia elettrica e acqua ci sono quasi 2 mila euro da pagare, una cifra che l'associazione non ha mai incassato. Già a gennaio avevamo lanciato un disperato grido di allarme. Il terzo settore non sarebbe sopravvissuto al caro bollette anche perché il volontariato era già piegato dalla pandemia. Abbiamo chiesto aiuto ma abbiamo ricevuto solo qualche telefonata, pacche sulle spalle, parole di condivisione, comprensione e solidarietà. Nobili gesti, solidarietà che fa sentire meno soli. Fino alla porta dell'ufficio postale. Perchè le bollette non si pagano con le pacche sulle spalle». Intanto la tre giorni Bere sicuro 4.0 - Chi guida l'auto e non consuma alcol cena gratis al circoletto' «saranno tre notti senza gas ed elettricità, solo braci e luci da legno». Anche al centro sociale Polymer si brancola nel buio: «Non sappiamo come arginare. Così è difficile fare cene e altre iniziative di auto finanziamento. Noi viviamo di pensione, non ci possono chiedere di mettere tutto quel poco che prendiamo per far vivere il centro. Qui molte persone portano gli abiti usati e l'olio da smaltire. Così rischia di venire a mancare un punto di riferimento e un luogo di ritrovo per tanta gente».