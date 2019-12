Cellule staminali, spunta Unicusano

«Ci sono due manifestazione d'interesse per entrare nella Fondazione cellule staminali». Il presidente Alessandro Sanguinetti lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Spada, in occasione della riunione della Seconda commissione. Sui nomi il presidente Sanguinetti non aggiunge dettagli .

Unico dettaglio in più, quello relativo alla volontà espressa da

una università

di far parte della Fondazione, come ha comunicato Sanguinetti ai commissari della Seconda commissione. Dettaglio che porta ad Unicusano. In passato il patron dell'università telematica proprietaria della Ternana calcio, Stefano Bandecchi, aveva lasciato intendere un suo possibile interessamento al progetto.

Il punto non è l'impegno finanziario, ma quello che si vuole fare in questo settore della ricerca

Da quello che si può ipotizzare, tra le due realtà è iniziato quanto meno un dialogo. Rispetto al secondo nome che questa mattina è circolato, senza conferme ufficiale, le attenzioni si sono concentrate sulla Fondazione Aiutiamoli a Vivere.

«Sono state approvate delle modifiche allo Statuto che consentiranno l'ingresso di nuovi soci», spiega Sanguinetti.», aveva detto Bandecchi al Messaggero.