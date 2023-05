Perugia, studentessa perseguitata dall'ex: dopo i video in cui le entrava dalla finestra, l'ultimo blitz è finito con l'arresto

PERUGIA - L'incubo che torna a ripresentarsi nel cuore ella notte. L'incubo di una giovane studentessa universitaria che al fondo di una relazione di violenze e minacce ha denunciato il suo ex ragazzo. Che qualche settimana fa aveva ripreso con il cellulare mentre le entrava in casa dalla finestra.

Le denunce della giovane stanno facendo il loro corso, l'uomo è sotto indagine ma continua con i blitz notturni. Solo che stavolta è finito in manette, arrestato dai carabinieri. Anche perché ha violato un divieto di avvicinanemento.

Il 32enne non è nuovo a questi comportamenti infatti, lo scorso marzo, come testimoniato da alcuni video che hanno fatto il giro del web, era entrato all’interno dell’abitazione dell’ex compagna passando dal vetro rotto di una porta-finestra e aggredendo la ragazza che riusciva a far allontanare l’ex compagno urlando.

Per quei fatti il 32enne era stato denunciato per i reati di violazione di domicilio e atti persecutori, con l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nella notte appena trascorsa il soggetto, incurante del divieto, si è recato a casa della ex compagna e, dopo averla colpita al volto, è stato con lei fino alle prime ore del mattino, quando la donna è riuscita ad avvisare un amico che ha chiamato il 112. I militari hanno accertato che il 32enne, da marzo, aveva continuato a contattare la donna per telefono, con numerosi messaggi, fino al culmine di questa notte. L’AG perugina ha così disposto che il soggetto venisse portato in carcere.