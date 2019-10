© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Con l'autunno ormai entrato nel vivo, si accingono a ripartire le stagioni di prosa nei vari teatri umbri, come sempre coordinate e sostenute dal Teatro Stabile dell'Umbria. Martedì 29 riaprirà al pubblico il teatro Morlacchi di Perugia, dove sono stati già completati la maggior parte dei lavori di ristrutturazione previsti e presto mostrerà ai cittadini anche una rinnovata facciata, dovesarà protagonista della commedia firmata da“Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato)”. Intanto domani, domenica 27, ad alzare il sipario per la prima volta in questa nuova stagione sarà il Teatro degli Illuminati di Città di Castello, che proporrà il capolavoro di Pirandello “L’uomo dal fiore in bocca”. Ad interpretarlo sarà, accompagnato da un trio d’eccezione formato dal chitarrista e compositore, dal clarinettista tifernatee dalla violoncellistaIl Teatro degli Illuminati, anch’esso dotato di nuove poltrone e una rinnovata pavimentazione della platea, ospiterà quest’anno otto spettacoli di cui sette in esclusiva regionale. Un segnale importante, che premia anche il successo di pubblico registrato l’anno scorso con oltre 2.500 spettatori e un più 10% di presenze nei singoli spettacoli. Risultati resi possibili anche da strategie di marketing azzeccate, come l’iniziativa in programma per martedì 29 ottobre quando si terranno i “saldi di inizio stagione”: sarà possibile scegliere un minimo di quattro spettacoli acquistando i biglietti di posto palco al prezzo speciale di 15 Euro (disponibilità complessiva di 30 tagliandi a rappresentazione). Registrandosi sul portale “Taste the Theatre”, invece, i giovani tra 16 e 28 anni potranno prenotare i 58 posti omaggio del quarto ordine previsti per ognuno degli otto spettacoli in cartellone. Infine, a partire da lunedì 2 dicembre, scatterà l’iniziativa “A Natale regala teatro” con biglietti regalo a prezzo speciale prenotatili chiamando il numero 370.3311995 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00). Dopo Placido toccherà all’ironia degli, attesi sabato 9 novembre con “La bibbia riveduta e scorretta”; il 20 novembre l’applaudita produzione del TSU il “Maestro e Margherita” interpretata da; il 17 dicembre sarà la volta di “Regalo di Natale” portato in scena; il monologo di“In nome del padre” è in programma per il 24 gennaio; il 7 febbraio appuntamento con la danza, o meglio con “Aterballetto” spettacolo dell’omonima Fondazione; il 28 febbraio “Nostalgia di Dio - Dove la meta è l’inizio” altra produzione del TSU, sempre per la regia di; chiusura il 31 marzo con “Tartufo”, che vedrà in scenaQuesta domenica, 27 ottobre, prenderanno il via anche le stagioni di prosa al Teatro Giancarlo Menotti di Spoleto, con la prima nazionale de “L’anima buona di Sezuan” diretto e interpretato da, mentre “La Locandiera” di Carlo Goldoni interpretata dainaugurerà la Stagione del Teatro Secci di Terni mercoledì 30 ottobre.