Stagione dei funghi ecco come evitare brutte sorpese a Foligno, Terni, Spoleto, Narni-Amelia, Orvieto e Valnerina. In azione l'Azienda Usl Umbria 2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Prende il via la stagione micologica 2020 e, come di consueto, gli ispettori dell'Azienda Usl Umbria 2 sono a disposizione dei cittadini per il controllo gratuito dei funghi freschi spontanei. L'ispettorato micologico del dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria informa che a partire da giovedì 1 ottobre a lunedì 20 novembre 2020 saranno attivi i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati, nelle seguenti sedi e con gli orari di seguito descritti:Da giovedì 1 ottobre, al fine del rilascio della necessaria certificazione, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati al commercio, presso il nuovo Mercato Coperto di Largo Manni in Terni, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, dal lunedì al sabato; Sempre da giovedì 1 ottobre saranno attivi i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede dell’Ispettorato Micologico di Via Bramante in Terni, al secondo piano, come di seguito descritto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 fino al 23 ottobre; dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 dal 26 ottobre e fino al termine della stagione micologica del 30 novembre; il sabato, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 fino al termine della stagione micologica del 30 novembre.Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Piazza Augusto Vera in Amelia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 13:45;Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via Postierla in Orvieto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 9:30;Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via San Carlo in Spoleto, tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 9:00;Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via Fiammenga 55/A in Foligno, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30;Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Viale Dell’Ospedale c/o Ex Campo Sportivo Comunale (in container), nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.Si ricorda che, dal 1 Settembre 2020, è attivo il Servizio di Pronta Disponibilità Micologica (dalle ore 20:00 alle ore 08:00 anche per i giorni prefestivi e festivi) per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamata dei centralini dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL Umbria 2 delle sedi di Narni/Amelia – Orvieto – Foligno – Spoleto – Norcia.L'Azienda Usl Umbria 2 raccomanda alla popolazione di: Non consumare funghi che non siano stati controllati da un micologo professionista. Raccogliere i funghi si, consumare i funghi sì, ma con cautela e soltanto dopo averli fatti controllare presso l’Ispettorato micologico delle Asl. E’ da alcuni decenni che sono stati istituiti nelle Aziende Sanitarie gli Ispettorati Micologici, presso i quali tutti i cittadini possono rivolgersi per sottoporre al controllo i funghi coltivati, in modo da poterli consumare in tutta tranquillità. Negli ispettorati operano i micologi che, nel periodo di raccolta, di norma nei mesi di settembre - ottobre e novembre, ad orari prestabiliti, eseguono il controllo delle specie fungine fresche spontanee, verificando gratuitamente la commestibilità dei funghi raccolti, fornendo anche informazioni e consigli sulle precauzioni da usare nel consumo dei funghi. In caso di evidenti disturbi, dopo il consumo di funghi, è opportuno pensare sempre ad una possibile intossicazione e rivolgersi immediatamente al Pronto Soccorso più vicino: le cure, se praticate tempestivamente, possono salvare la vita. Gli esperti ispettori micologi dell’Azienda Usl Umbria 2 hanno svolto in questi anni numerose consulenze in seguito di intossicazione da funghi. Si tratta di persone/raccoglitori che dopo aver mangiato i funghi presso la propria abitazione hanno dovuto far ricorso alle cure mediche ospedaliere. Di funghi si muore oggi come in passato: la conoscenza e l’applicazione di pochi e semplici consigli, consentirà il consumo sicuro di un prelibato frutto della terra. Tutte le informazioni sono consultabili nel sito web istituzionale dell’Azienda Usl Umbria 2: www.uslumbria2.it