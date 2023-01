Sabato 14 Gennaio 2023, 08:58

Puntualissimi, ieri, cinque minuti prima di mezzogiorno, il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre e gli imprenditori (c’erano quasi tutti della Gruppo promotore Arena Curi Srl) che vogliono costruire il nuovo stadio Curi erano davanti alla Sala Gialla di palazzo dei Priori. Sorrisi, poche parole, strette di mano. Si sono infilati in quella stanza dove c’erano tv e proiettore per le slide e dove li stava già aspettando l’assessore allo Sport Clara Pastorelli. Poi è arrivato il sindaco Andrea Romizi. Con Romizi e Pastorelli il segretario generale e fresco dg, Francesca Vichi, la vice segretaria Francesca Cesarini, il responsabile degli impianti sportivi Paolo Felici e del bilancio Stefano Baldoni.

Il faccia a faccia è durato un’ora e mezza. C’è stato anche un applauso che si è sentito distintamente nel corridoio della civica residenza. Si ipotizza quando ha finito di illustrare il progetto Gino Zavanella l’architetto che già firmato lo stadium della Juventus (e non solo) e che guida la “Gau Arena”. Con lui Riccardo Cefarelli, non solo uomo del team dell’archistar, ma anche il perugino che si è laureato con una tesi costruita sul nuovo stadio Curi. Quasi un segno del destino.

Zavanella, alla fine, si lascia andare a un «ottimo», quando gli viene chiesto di giudicare il clima in cui si è svolto l’incontro. Qualche metro più avanti il presidente Massimiliano Santopadre, abbottonatissimo nel paltò chiaro ha sorriso alla richiesta di un giudizio sul progetto del nuovo Curi, uscendosene con un «.. è bello... sì».

Il sindaco Romizi è un po’ più loquace: «Nelle prossime settimane ci è stato comunicato che ci sarà la presentazione del progetto. È positivo che abbiamo operatori economici che si interessino allo stadio e hanno assunto un’iniziativa a riguardo. Credo che si corretto verificare in maniera seria e approfondita le documentazioni che ci verranno inviate. Poi faremo le nostre valutazioni».

Per la cordata interessata a costruire il nuovo Curi erano in Sala Gialla Gianpiero Romani(Prometheus), Mauro Ricci (Enytime), Attilo Matarazzo dg del Perugia, il presidente Massimiliano Santopadre, Gino Zavanella, Riccardo Cefarelli, e Francesco Lana (costruttore) che è il referente della cordata. Non c’erano Claudio Umbrico di Sea, Mirco Campagnoli (Centro Impianti), Alberto Bertani(settore immobiliare, Reggio Emilia) e Giulio Benni (King Sport). Prima del faccia a faccia nella Sala Gialla poche battute di Francesco Lana: «Siamo qui per un incontro istituzionale e per presentare il progetto. Poi ci saranno altri passaggi nelle prossime settimane».

Passaggi che dicono così. Una volta presentata dalla società proponente la richiesta di project finacing ai sensi delle “legge stadi” per la costruzione del nuovo Curi(operazione che può andare anche sopra i 70 milioni di euro con una capienza da circa 20mila posti), il Comune avrà 60 giorni per la dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento. Proprio a quel punto la destinazione degli spazi extra sportivi, tra commerciale, fitness e albergo, sarà più chiara. Poi verrà pubblicato il bando a cui può partecipare non solo la proponente e che resterà aperto per sei mesi. Se ci sarà il via libera lavori tra un anno. Quindi, il Perugia giocherà ancora al Curi questo campionato e il prossimo. Con il nodo della gradinata da risolvere e con l’ipotesi di emigrare a Gubbio (e indennizzo annuo pro Grifo di 2,5 milioni) dopo il primo colpo di piccone.