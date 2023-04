Martedì 25 Aprile 2023, 09:12

Il progetto per il nuovo Curi è sul tavolo, ma la discussione, o meglio la richiesta di chiarimenti fatta dal Comune di Perugia in merito al project financing è ancora questione aperta. Significa cioè che a palazzo dei Priori devono arrivare risposte dall’Arena Curi srl. In attesa prende forma il piano B, cioè quello per l’eventuale sistemazione a pezzi dell’impianto esistente. I dettali sono emersi ieri in commissione Bilancio, dove è stato approvato il bilancio di previsione. Rispondendo alle domande dei consiglieri Francesco Zuccherini (Pd) e Francesca Tizi (M5s), l’assessore allo Sport Clara Pastorelli ha fatto chiarezza in merito al tema della manutenzione dello stadio alla luce dello stanziamento a bilancio (con mutui) di circa 800mila euro annui (in due annualità) per la riqualificazione dei gradoni (su tutti c’è da mettere mano alla gradinata che è chiusa), come avvenuto con la curva Nord. Pastorelli ha spiegato che il Comune ha individuato una serie di risorse riservate allo sport «per continuare il programma di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi cittadini, in larga parte datati e quindi bisognosi di interventi». In merito allo stadio Curi ha confermato che «al di là dell’esito delle valutazioni in atto sul progetto per il nuovo stadio» sono state previste «risorse nei prossimi due esercizi per circa 800mila annui per investimenti sull’attuale struttura essendo compito dell’ente garantire la messa in sicurezza della stessa». Gli interventi «che riguarderanno settori diversi rispetto alla Nord verranno realizzati solo in caso di esito negativo dell’interlocuzione sul nuovo stadio che, come noto, si concluderà in tempi relativamente brevi». Sul tema è intervenuto, confermando i vari passaggi fatti dall’assessore, anche il dirigente comunale ingegnere Paolo Felici, che ha aggiunto tra le somme stanziate dal Comune anche quelle annuali previste per la manutenzione come da convenzione vigente con il Perugia Calcio che, mentre c’è attesa per il futuro dell’infrastruttura, sta vivendo un finale di stagione letteralmente da batticuore. Tornando al nuovo stadio, secondo quanto filtrato nei giorni scorsi, il Comune avrebbe chiesto vari chiarimenti alla cordata di imprenditori: dal piano finanziario all’assetto della viabilità tanto per indicarne due. Il mega progetto da 18mila posti tutti coperti, prevede anche lo spazio per l’albergo con le suite vista campo, gli sky box, le attività commerciali(ma non un alimentari) e il centro per la riabilitazione più la possibilità per il Comune di avare spazi per gli uffici per un’operazione in cui la parte degli eventi e del commerciale stanno un gradino più in alto del calcio.