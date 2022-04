PERUGIA - Si è conclusa allo stadio Curi di Perugia, l'ottava edizione della Academy Cup, promossa dall'AC Perugia con il presidente biancorosso Massimiliano Santopadre e il vicepresidente Mauro Lucarini in prima linea. Hanno partecipato 54 società affiliate composte da giovanissime calciatrici e calciatori provenienti da tutta Italia.

A testimoniare l'importanza della manifestazione, anche la presenza del presidente della Lega di Serie B Mauro Balata: «In un momento di sport e convivialità, è bellissimo essere qui e vedere questi giovani campioni - ha detto il presidente della Lega di Serie B - voi siete il futuro del calcio. Ringrazio il Perugia per l'invito e la sensibilità del

presidente Santopadre. I giovani rappresentano il futuro. Noi come Serie B abbiamo il minutaggio più alto in quanto a giovani talenti italiani e ci fa piacere vedere questo clima straordinario. La Serie B investe sui giovani e si sacrifica,

come per esempio il presidente Santopadre, ma il calcio italiano dovrebbe restituire molto di più a chi investe sul futuro. Il calcio è uno dei beni più belli e preziosi che abbiamo: è gioia, socialità e condivisione».

Prima di lasciare spazio all'ultimo atto della manifestazione, con le squadre che si sono affrontate in mini triangolari, i

Balata e Santopadre hanno condiviso una maglia e una targa celebrative, simboli di scambio culturale e generazionale, come il momento di saluti tra una rappresentanza dei calciatori del Perugia e i giovani delle società affiliate.