Azione che vai, proposta che trovi per fare il nuovo stadio di calcio a Terni. Da Perugia la consigliera regionale di Azione Donatella Porzi, insieme all'ex collega di partito, il Dem Fabio Paparelli, aveva proposto di utilizzare i canoni idrici per coprire il mutuo necessario a realizzare il nuovo Liberati. Proposta che Azione di Terni boccia in maniera netta, mentre rilancia l'impegno di patron Bandecchi, candidato sindaco a Terni per Alternativa Popolare. E oltre alla spaccatura tra Azione di Perugia e quella di Terni sul tema dell'utilizzo dei canoni idrici non può sfuggire come il partito di Calenda a Terni strizzi l'occhio al candidato Bandecchi in vista delle elezioni.

La nota di Azione

«Siamo dell’avviso che sia necessario e ormai non più rinviabile un confronto serio e responsabile sul tema delle riforme necessarie ad attuare un riequilibrio territoriale fra Terni e Perugia anche e soprattutto in materia sanitaria. Se ne parla da anni in maniera ideologica e senza progettualità mentre riteniamo che Terni e i ternani meritino una sanità integrata pubblica-privata efficiente, attrattiva e di alta qualità. Auspichiamo quindi un serio e definitivo intervento delle istituzioni competenti al fine di dare nuovo impulso e accelerazione all’iter per la realizzazione del nuovo ospedale cittadino, moderno e altamente tecnologico al fine di realizzare quel centro di eccellenza punto di riferimento dell’Italia centrale. Per quanto riguarda la nota vicenda stadio-clinica, siamo dell’avviso che un imprenditore che, con determinazione e serietà, voglia attuare importanti iniziative a Terni debba essere non scoraggiato ma, al contrario, supportato dalla classe dirigente politica e dalle istituzioni tutte, mettendo in campo tutte quelle attività che competono loro. Ciò perché un progetto di questa portata indubbiamente avrà risvolti positivi per la collettività tutta in termini economici e occupazionali. Si ritiene che la soluzione circolata nei giorni scorsi circa l’utilizzo dei proventi dei canoni idrici per la realizzazione dello stadio sia non solo inadeguata ma anche non rispondente ai reali bisogni della comunità. Nello specifico siamo dell’idea che la realizzazione del nuovo stadio sia una attività che spetta all’imprenditore privato nell’ambito e nel rispetto dei patti che regolano i rapporti Comune- società sportiva e non certamente da realizzare a spese dei contribuenti tutti che hanno altre e diverse necessità e bisogni da soddisfare. In maniera propositiva riteniamo quindi che tali somme ben potrebbero essere utilizzate a favore della ristrutturazione dei piccoli impianti utilizzati dalle associazioni sportive lasciati attualmente in uno stato di degrado e abbandono. In alternativa e, in una prospettiva più legata al tema del caro energia, si potrebbe valutare l’ipotesi di modificare la legge regionale in materia e prevedere di destinare tali risorse - sotto forma di aiuti - a favore di famiglie e attività commerciali in difficoltà».