Orvietano, l'incubo zona rossa è passato, situazione stabile

E' stabile la situazione dei contagi Covid in tutti i comuni dell'Orvietano. Sono ormai giorni che dai numeri riferiti quotidianamente dalla Regione Umbria, in collaborazione con il Centro Operativo Regionale, arrivano segnali positivi, anche se tutti i sindaci dei comuni che fanno parte del Distretto Sanitario orvietano continuano a invitare alla massima attenzione e collaborazione dei cittadini in vista della partenza della Fase 2.

A Orvieto, il comune maggiormente colpito della zona orvietana, i casi totali fino a domenica 26 aprile erano 58, di questi 29 sono i guariti, 7 i clinicamente guariti (asintomatici ma in attesa di tampone di verifica finale), 13 i cittadini residenti nel comune sottoposti a ordinanza contumaciale di isolamento presso il proprio domicilio, 3 i ricoverati (uno nel reparto di Malattie Infettive del "Santa Maria" di Terni, uno nel reparto di Terapia Intensiva del "Santa Maria della Misericordia" di Perugia, uno in una struttura ospedaliera fuori regione), 6 sono i cittadini deceduti, per un numero attualmente di 18 positivi. I tamponi eseguiti dall'inizio dell'epidemia nel Distretto Sanitario Orvietano sono (alla data di domenica 26 aprile) 1542, di cui 1359 risultati negativi, 129 positivi, 54 dal risultato dubbio e quindi da ripetere.

"Possiamo dire iniziata la Fase 2 - ha riferito la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - possiamo finalmente immaginare di poter riprendere, certamente sarà la nostra una convivenza con il virus, una fase di prospettiva. C'è dunque bisogno ancora della massima attenzione - ha aggiunto".

Nel comune di Porano i casi totali, secondo i dati forniti dal sindaco Marco Conticelli, sono 31, di questi 22 sono gli attuali positivi, 3 i decessi, 6 i guariti, 5 i ricoverati, e 16 in isolamento casalingo. PIù 16 suore positive alla Casa di San Bernardino.

Il comune di Allerona conta 3 casi in totale, 1 guarito, 1 ricoverato e 1 in isolamento, per 2 casi attuali positivi.

Il comune di Baschi conta 8 casi totali dall'inizio dell'epidemia, di questi 5 sono i guariti, 1 decesso, 2 in isolamento per 2 positivi attuali.

Il comune di Castel Giorgio conta 21 casi totali, di cui 9 guariti, 12 in isolamento ovvero i casi attuali.

Il comune di Castel Viscardo conta 10 casi totali, con 5 positivi attuali, ma con 4 guariti, 1 decesso, 3 ricoverati e 2 in isolamento.

Il comune di Montecchio, con 1 guarito e un decesso si trova al momento a zero casi attuali, 2 in totale.

Il comune di San Venanzo, con 1 caso totale già guarito, è a zero casi attuali.

Sono a zero casi, quindi non hanno mai avuto nei loro territori di competenza, casi di positività Covid i comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Parrano e Guardea.

La situazione dei comuni dell'Orvietano si riferisce ai dati aggiornati alle 10.22 di lunedì 27 aprile.

