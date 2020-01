Squarta incontra gli studenti che hanno denunciato i bulli: «Bravi, avete mostrato vero coraggio»

Ultimo aggiornamento: 13:22

PERUGIA Il presidente del consiglio regionale Marco Squarta ha incontrato mercoledì mattina gli alunni dell'istituto Di Betto di Perugia in cui nei giorni scorsi alcuni ragazzi avevano denunciato alcuni episodi di bullismo. Squarta ha parlato agli studenti insieme al dirigente scolastico Giuseppe Materia. «Rappresentate il disegno dell'Italia positiva che non si arrende di fronte alle violenze - il messaggio - la denuncia degli episodi di bullismo di cui è stata vittima un vostro compagno di scuola è stata una grande dimostrazione di civismo, di responsabilità e di speranza», ha detto il presidente dell'assemblea legislativa.«Per rafforzarsi la fiducia ha bisogno del buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni - ha detto Squarta -. in questo caso il vostro senso civico ha contribuito ad arginare aggressività e prepotenze. Con il vostro coraggioso gesto di altruismo si rafforza la nostra democrazia. E quella lettera di denuncia indirizzata alla presidenza dimostra che tutti noi possiamo fare qualcosa per costruire un futuro migliore».Squarta invita dunque «a non cedere il passo a una società che dipinge i giovani come assenti, svogliati o passivi. A scuola - spiega si va per diventare grandi tra dubbi, ansie e litigi... è necessario investire sui giovani e dare loro fiducia».