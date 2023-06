Sportello Taric a Orvieto: rapida la risposta di Asm ai sindaci, inaugurato un ufficio al "Borgo"

E’ stato inaugurato nel pomeriggio di lunedì 12 giugno lo sportello Taric di Orvieto nei locali già sede del front office della Sii al "Borgo, in piazza Monte Rosa 32, a Orvieto Scalo. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente di Asm Terni Mirko Menecali e l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio.

«L’apertura del nuovo sportello – afferma Mirko Menecali - sottolinea l’attenzione di Asm Terni nei confronti degli utenti e in particolar modo al valore della vicinanza territoriale». «Il nostro obiettivo - aggiunge Tiziana Buonfiglio - è quello di migliorare l’offerta e i servizi resi al territorio, rendendoli sempre più trasparenti, veloci, efficaci e tecnologici confidando in una progressiva digitalizzazione del contatto anche in termini di polifunzionalità dei servizi».

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Porano Marco Conticelli, il sindaco di Monteleone di Orvieto Angelo Larocca, il sindaco di Baschi Damiano Bernardini ed il sindaco di Montegabbione Fabio Roncella che hanno apprezzato la celerità con la quale Asm Terni ha realizzato il servizio di sportello rispetto alla loro richiesta e che rappresenta una risposta importante ai fabbisogni della popolazione non pronta ad un cambio repentino verso strumenti digitali.

Servizi come questo possono contribuire ad estendere il modello della Taric anche agli altri comuni dell’Orvietano.

Lo sportello Taric sarà aperto al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle 9 alle 12, solo su appuntamento. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite QrCode, contattando il numero verde 800 21 55 01 oppure accedendo al sito web www.differenziataterni.it.

E’ possibile anche inviare una mail all’indirizzo asmternispa.tari@legalmail.it (disponibile anche da mail non certificata).