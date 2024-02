Spoleto, visto l'ultima volta a inizio dicembre l'anziano morto in solitudine

SPOLETO Sarebbe stato visto per l’ultima volta a inizio dicembre

l’anziano trovato senza vita nella sua abitazione giovedì

sera. L’uomo, che viveva solo da pochi mesi in quella

villetta a ridosso della vecchia Flaminia, tra San

Giacomo e Fabbreria, non aveva a quanto pare parenti

stretti in zona e forse aveva perso i contatti anche con

altri familiari. Il cadavere, infatti, sarebbe stato

trovato in avanzato stato di decomposizione, dettaglio

che lascerebbe presumere come la morte sia avvenuta

diverse settimane fa, forse non oltre la metà di

dicembre. Un dettaglio che, se confermato, renderebbe

ancor più triste quello che viene considerato a tutti gli

effetti come un dramma della solitudine. L’uomo,

ultraottantenne, avrebbe alcuni familiari fuori regione,

che ieri mattina gli inquirenti erano impegnati a

rintracciare.

LA SCOPERTA

La villetta dove si è consumato il dramma si trova a

ridosso della vecchia Flaminia, ma è circondata da

capannoni e non da case, almeno nelle immediate

vicinanze. Nessuno, quindi, avrebbe notato la sua

prolungata assenza. Eppure, l’altra sera, una signora che

frequenta la zona per la presenza di alcuni animali di

cui si prende cura, è stata attratta da quello stato di

abbandono e ha ricordato che fino a qualche settimana

prima in quella villetta aveva notato la presenza di un

anziano. Per questo motivo si sarebbe avvicinata e, dopo

aver guardato all’interno di una stanza approfittando di

una persiana semi aperta, ha realizzato che qualcosa non

andava. Prima ancora di chiamare il numero unico di

emergenza, la signora ha allertato la proprietaria della

villetta, che poco dopo è arrivata ed è entrata. La porta

era a quanto pare chiusa dall’interno, ma la proprietaria

era in possesso di un secondo mazzo di chiavi. Lo

scenario che si è presentato davanti ai suoi occhi è

stato definito agghiacciante. Scorto il cadavere del

poveretto, la donna ha allertato le forze dell’ordine.

LE INDAGINI

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del

118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare

il decesso, avvenuto a quanto pare diverse settimane

prima. A differenza di quanto ipotizzato in un primo

momento, sul posto non sarebbe invece intervenuto il

medico legale. Il decesso, secondo quanto ipotizzato dai

sanitari del 118, sarebbe avvenuto per cause naturali.

Non è chiaro se sulla vicenda la Procura - guidata da due

giorni dal dottor Claudio Cicchella - abbia intenzione di

disporre ulteriori accertamenti. Sta di fatto che, pur

escludendo l’ipotesi di una morte violenta, questa

drammatica storia lascia dietro di sé tanti

interrogativi, cui non è facile allo stato attuale dare

una risposta. Secondo quanto riferito da alcuni

testimoni, sulla porta sarebbe stata trovata la notifica

di un atto (forse una multa), lasciato lì a gennaio.

Sulla storia di questo povero anziano - a lungo

dimenticato da tutti, se è vero che non risultano denunce

di scomparsa che lo riguardino - non si hanno tuttavia

informazioni.