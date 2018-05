SPOLETO - Il Pd si ricompatta, via libera all'appoggio del candidato a sindaco Camilla Laureti. È quanto ha deciso, poco dopo le 23 di lunedì, l'assemblea del partito democratico, che ha messo ai voti il sostegno alla candidatura dell'assessore uscente alla Cultura e Turismo, entrata in corsa nell'amministrazione Cardarelli un anno e mezzo fa. L'assemblea si è espressa con 32 voti favoreli e 17 astenuti. Nel corso del dibattito, cui ha presenziato il segretario provinciale Leonardo Miccioni, non sono mancati i momenti di tensione. Votata all'unanimità la lista dei candidati al consiglio comunale, che verrà però chiusa soltanto nella giornata di martedì. Composta per due terzi, restano da sciogliere le riserve di alcuni componenti della minoranza Dem, che hanno preso ancora qualche ora di tempo prima di dare la propria disponibilità. La Laureti, che guida una sua lista civica, sarà sostenuta quindi dal Pd e, a quanto pare, da SpoletoSì, la formazione guidata da Maurizio Hanke che ha al suo interno anche i socialisti e alcune figure legate al mondo del lavoro. La candidata a sindaco, lunedì sera, ha incontrato una delegazione di Socialisti, mentre nelle prossime ore verrà fissato un incontro aperto agli iscritti Pd.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:57



