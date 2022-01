Spoleto, trattore si rovescia nella scarpata: muore un uomo di 78 anni

SPOLETO – Trattore si rovescia nella scarpata, muore a 78 anni. È accaduto mercoledì a Spoleto, in località Patrico dove, alle ore 8.47 la squadra dei vigili del fuoco di Spoleto è intervenuta per soccorso a persona. “Trattasi – riferiscono i vigili del fuoco - di un incidente sul lavoro, trattore rovesciato in una scarpata”. Sono state avviate le operazioni di recupero della salma in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria. Sul posto anche 118 e carabinieri.