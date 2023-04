Spoleto, torna la Settimana di Studi sull'Alto Medioevo: stavolta si parlerà del Tempo

Alto Medioevo, da giovedì 13 a mercoledì 19 aprile la Fondazione Cisam celebra la sua settantesima Settimana di Studi con un convegno che si terrà, per la prima volta per tutto il periodo, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Interverranno i migliori esperti internazionali su un unico affascinante tema: Il Tempo nell’Alto Medioevo, per confrontare opinioni consolidate e nuove acquisizioni, interpretazioni classiche e ipotesi recenti, coinvolgendo testimonianze, discipline e civiltà altomedievali, dall’arte alla scrittura, dall’archeologia alla letteratura, dalla filosofia alla linguistica. Dopo il discorso inaugurale di Jean-Claude Schmitt di giovedì 13 aprile alle ore 10:30 sarà la volta di specialisti statunitensi, canadesi, irlandesi, tedeschi, francesi, belgi, inglesi, norvegesi, israeliani e italiani, i cui interventi verteranno dall’esplorazione delle tecniche di misurazione del tempo alle testimonianze sulla percezione del clima, proseguendo con la cristianizzazione dello Zodiaco, i tempi della guerra e della pace, il tempo nei monasteri e nei tribunali, i ritmi dell’alimentazione, l’armonizzazione di stagioni agricole e scansioni urbane, l’articolazione ritmica di scrittura e ornamentazione nei manoscritti, i calendari occidentali, bizantini, ebraici e islamici che ancora oggi scandiscono differenze incolmabili, l’idea di tempo nella Bibbia e nelle narrazioni mitologiche di germanici e celtici, i tempi nella grammatica e nella musica, le personificazioni del tempo nell’arte e nelle monete, la terminologia del tempo nelle lingue dei popoli altomedievali, il tempo nei proverbi medievali giunti fino a noi, le proiezioni religiose sui tempi ultimi della storia. La partecipazione è aperta a tutti: sarà possibile iscriversi dal pomeriggio di domani presso la segreteria nel foyer del Caio Melisso (Piazza del Duomo). La Settimana di Studi verrà anche trasmessa in streaming sui canali YouTube della Fondazione Cisam in lingua italiana e inglese.