Spoleto, torna l'iniziativa “Bikers for Oncology”

SPOLETO - Torna in piazza Garibaldi l'evento "Bikers for Oncology", all’appuntamento di domenica 29 maggio, alle 10 saranno presenti una cinquantina di motociclisti, pronti a trascorrere con i pazienti oncoematologici e con i loro cari una giornata un po' fuori dagli schemi. L'iniziativa benefica, nell’ambito dei progetti relativi all'umanizzazione delle cure nel paziente oncoematologico è stata avviata il 26 maggio 2019 e ha riscosso un ampio gradimento. L’intento è di regalare ai pazienti un momento di giocosa condivisione di ideali di libertà e voglia di vivere, di stimolare emozioni e motivazioni per affrontare e superare gli ostacoli della malattia. L’evento è promosso con il patrocinio dell'Azienda Usl Umbria 2 e del Comune di Spoleto, è organizzato in collaborazione con numerose associazioni di volontariato: Aucc, Gillo, Spoleto nel cuore, Aglaia, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Stella d'Italia e prevede una raccolta fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto per il potenziamento del servizio di psiconcologia del Day Hospital di Oncoematologia dell’Ospedale "San Matteo degli Infermi".