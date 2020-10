Giù dal Ponte a 42 anni, città sotto choc

SPOLETO - Città sotto choc per la morte di una mamma di 42 anni, trovata senza vita mercoledì sera sotto il Ponte delle Torri. L'allarme è scattato intorno alle 20, quando un passante ha segnalato al 112 di aver visto una persona cadere giù dal Ponte. Le ricerche sono scattate immediatamente e in tarda serata si è avuta la triste conferma. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118. La 42enne era molto conosciuta, anche negli ambienti sindacali regionali. La notizia è iniziata a circolare giovedì mattina, lasciando letteralmente senza parole quanti l'hanno conosciuta e apprezzata. La donna, secondo quanto è dato sapere, non aveva mai manifestato segnali di malessere.

Ultimo aggiornamento: 15:16

