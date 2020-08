Rocca e Museo del Ducato prolungate le aperture: decisivo l'intervento della Fondazione Carispo

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Rocca a mezzo servizio, finalmente si cambia: a partire da questa settimana il monumento e il Museo Nazionale del Ducato saranno aperti al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Un grande risultato, dopo settimane di lamentele e polemiche, ottenuto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, che si farà carico dei costi destinati all’integrazione del personale, messo a disposizione da Sistema Museo. A darne notizia è stato ieri il Comune e l’annuncio segue di pochi giorni l’iniziativa, per certi versi analoga, promossa dal vicino Comune di Campello sul Clitunno, che ha investito la somma di 40mila euro per garantire una maggiore fruibilità del Tempietto sul Clitunno, che è anche sito Unesco e che stava pagando a caro prezzo, soprattutto in termini di immagine, le prolungate chiusure. Se, quindi, Campello ha fatto da apripista, Spoleto non è stato con le mani in mano, anche se in questo caso è stato necessario l’intervento della Fondazione presieduta dall’avvocato Sergio Zinni. “L’apertura da martedì a domenica – riferisce l’ente - è per ora confermata fino al 13 settembre. L'amministrazione comunale si è stata impegnata per cercare di garantire la più ampia apertura possibile al museo, tentando di superare alcune criticità legate alla dotazione organica della struttura. Assicurare di nuovo la normale fruibilità del monumento e dei suoi spazi museali, specialmente durante un periodo caratterizzato da intensi flussi turistici e dal forte interesse dimostrato verso l’offerta museale della città, è fonte di grande soddisfazione”. Un risultato raggiunto anche grazie alla collaborazione della Direzione Regionale Musei e quella del Museo Nazionale del Ducato.