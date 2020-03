Spoleto, violano il decreto "Io resto a casa" per uno striscione: denunciati

SPOLETO - Sono usciti da casa in barba a ogni divieto, per appendere ad un cavalcavia uno striscione di solidarietà ai detenuti. Per questo tre giovani sono stati denunciati martedì sera dai carabinieri della Compagnia di Spoleto, guidati dal capitano Aniello Falco. Le accuse nei loro confronti vanno dall'affissione abusiva all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Essendo, infatti, usciti da casa e dal comune di residenza senza una delle necessità contingenti previsti dal decreto "Io resto a casa", hanno violato l'ultimo provvedimento governativo in tema di Coronavirus. Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA