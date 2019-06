Ultimo aggiornamento: 16:49

SPOLETO - “Il definanziamento degli interventi previsti per le scuole terremotate di Spoleto non è un’iniziativa del commissario straordinario Piero Farabollini e ora il Comune, che ha legittimamente cambiato idea sul progetto finanziato con l’ordinanza 14 del 16 gennaio 2017 per una diversa valutazione politica, dovrà rimborsare i costi sostenuti per la progettazione”. È quanto ha ricostruito venerdì la stessa struttura commissariale, aggiungendo: “Il commissario Farabollini ha semplicemente accolto la richiesta del Comune, formalizzata tramite Usr, di definanziare quell’intervento. Definanziamento avvenuto tramite una modifica dell’Ordinanza 14. Tutto questo perché non possono essere attivati più finanziamenti per lo stesso scopo e l’intenzione sarebbe quella di chiedere l’accesso ai fondi stanziati dal Miur per le scuole delle aree terremotate. Del resto – è stato chiarito – con l’Ordinanza 14 era stato finanziato un intervento di ricostruzione, con delocalizzazione, delle due scuole, mentre ora il Comune ha optato per una tipologia di intervento diverso”. Situazioni già note un anno fa, quando l’amministrazione De Augustinis ha deciso un percorso differente scegliendo, come ribadito venerdì dal sindaco, “di non voler più delocalizzare”, ma di avere l’intenzione di “riparare l’unica scuola (per quanto riguarda la Dante Alighieri) che si trova nel centro storico”. Una scelta di prospettiva, come venne spiegato all’epoca, adottata per evitare l’ulteriore desertificazione del centro. Una decisione, però, che sembra destinata ad avere qualche conseguenza, a partire dall’annunciata richiesta di rimborso dei costi di progettazione sostenuti, all’incirca 300mila euro. “Francamente – risponde il sindaco sul punto – non abbiamo avuto alcun tipo di risposta su questo tema. Loro (la struttura commissariale, ndr) non ce li hanno chiesti (i costi di progettazione, ndr) e noi non abbiamo fatto proprio nulla. Sono loro e la Regione, non abbiamo niente da dire su questo tema”. E sulla richiesta di definanziamento precisa: “L’ha fatta la Regione, non il Comune: lo testimoniano le carte”. Una situazione che sembra spinosa, anche se il Comune ha già la soluzione alternativa: per l’adeguamento sismico della scuola media Dante Alighieri e di quella per l’Infanzia Prato Fiorito chiederà di accedere, sempre tramite la Regione, ai fondi stanziati dal Miur: “120 milioni di euro – come si legge nella nota del Ministero datata 6 maggio – destinati all’edilizia scolastica per le scuole colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, in cui sono contemplati interventi di “messa in sicurezza e adeguamento sismico”.