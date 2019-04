Ultimo aggiornamento: 16:49

Anche Spoleto si mobilita per aiutare Pamela Angelelli, la mamma coraggio di Montefalco cui è stata diagnosticato un tumore quando era al sesto mese di gravidanza. Mamma Pamela ha dato alla luce il suo Nicola, si sta sottoponendo alle cure, ma la speranza di poter crescere suo figlio è legata anche a delle terapie speciali, molto costose, cui dovrà sottoporsi all'estero. Alle tante iniziative organizzate in tutta la regione per sostenere questa mamma (è attiva la pagina facebook "Andrà tutto bene Pamela", si aggiunge lo spettacolo "Spoleto per Pamela", in programma sabato 20 al Teatro Caio Melisso (ore 20.45). "Il Comune di Spoleto - si legge in una nota dell'ente - aderisce e concede il patrocinio alla serata che vede protagonisti la compagnia teatrale Gli Antofagi, il duo comico delle Pere Cotogne. Previsti numeri di danza e balletti a cura delle compagnie Team dance Spoleto, ContemporaneaMente e La Fenice Spoleto". L'ingresso è di 15 euro e i biglietti sono disponibili da Hair Zone Parrucchieri in via Piazza d’Armi di Spoleto.