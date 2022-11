Morto sulla rampa del garage della caserma, ipotesi suicidio

SPOLETO Un uomo è stato trovato senza vita, intorno alle 7 di venerdì, sulla rampa del garage della Guardia di Finanza, non lontano dalla stazione ferroviaria. A notare il cadavere e a dare l'allarme sarebbero stati proprio due militari delle fiamme gialle, da poco entrati in servizio. Sul posto è al lavoro la Polizia, si attende l'arrivo del magistrato. Tutte le ipotesi sono al vaglio, compresa quella di un suicidio. Il punto in cui è stato trovato il corpo si trova in corrispondenza di una finestra condominiale.