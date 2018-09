SPOLETO - La città piange la scomparsa di Alessandro Laureti, sindaco di Spoleto dal 1995 al 1999. Laureti si è spento mercoledì mattina, all'età di 73 anni, per l'aggravarsi di una malattia contro cui ha combattuto a lungo, con grande dignità e forza. Eletto alla guida della città nelle fila dell'allora Pds, ha gestito tra le altre cose la non facile partita del terremoto del 1997. Medico molto stimato, è stato a lungo primario del laboratorio analisi dell'ospedale di Spoleto, poi a Foligno, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore sanitario del presidio. Sulla scena pubblica, dopo qualche anno in disparte, è ricomparso nel 2016, quando l'allora sindaco Fabrizio Cardarelli lo ha chiamato tra i saggi per l'elaborazione di un progetto di integrazione tra gli ospedali di Spoleto e Foligno. Più di recente, nel giugno scorso, ha sostenuto con grande determinazione la candidatura a sindaco della nipote Camilla Laureti, che lo ha sempre considerato come un secondo padre. Tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia Laureti.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:46



