di Ilaria Bosi

SPOLETO - Momenti di tensione, sabato mattina, in pieno centro storico, dove un uomo alla guida di un furgone blu e con il casco indossato ha tenuto sotto scacco i passanti e si è scagliato contro l'auto della polizia municipale che stava sbarrando la strada. Sul posto sono presenti polizia, carabinieri e municipale. L'uomo sarebbe armato, a quanto pare di un coltello e di un bastone.

LE TESTIMONIANZE

"Sono terrorizzata - ha detto una giovane di rientro dal giro della Rocca - quell'uomo urlava e quando ha visto l'auto della polizia gli è andato contro. Urla che è armato che uccide tutti". Un altro testimone ha raccontato: "Abbiamo visto questo furgone salire a tutta velocità tra Piazza della Libertà e Piazza del Mercato. L'uomo che era alla guida lanciava banconote da 50 e 100 euro e urlava. Ha centrato una fioriera, poi un parcometro e ha urlato di averlo fatto per non pagare più la sosta. Quando ha visto l'auto della Municipale, si è scagliato contro e l'ha disintegrata. Dice di essere armato". Molte persone, durante i momenti più concitati, si sono rifugiate all'interno delle scale mobili della Posterna, al giro della Rocca.

L'UOMO

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un 50enne della zona, con problemi di salute mentale. L'intervento è in corso. L'uomo si è barricato nei vicinanze del bar, che è stato momentaneamente chiuso. Bloccati gli accessi al giro della Rocca. Sul posto forze dell'ordine, sanitari e sindaco facenti funzioni.

ALLARME CESSATO

L'allarme è cessato intorno alle 11.15, quando l'uomo si è lasciato convincere dalle forze dell'ordine e si è arreso.



Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA