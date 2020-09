Spoleto, investito e ucciso: 23 anni fa la tragedia della figlia incinta, vittima di una gara di velocità

È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che sabato mattina è costato la vita a Mario Profili, 78 anni. L'uomo è stato travolto e ucciso lungo la Tuderte, da un'utilitaria condotta da un pensionato. Sul posto nessun segno di frenata: l'uomo alla guida dell'auto, molto probabilmente, si è accorto all'ultimo istante della presenza del pedone, impegnato forse ad attraversare la strada. Mario Profili è molto conosciuto a Spoleto, anche per una tragedia che l'ha coinvolto da vicino: 23 anni fa, infatti, sua figlia Maria Cristina, al settimo mese di gravidanza, venne investita e uccisa a 31 anni lungo la provinciale 463 per Acquasparta da una Golf, impegnata a quanto pare in una gara di velocità con un'altra volskwagen (una delle due provò anche a fuggire). La ragazza, che era a passeggio con la nonna, morì poche ore dopo in ospedale, così come la bimba che aveva in grembo e che avrebbe voluto chiamare Valeria. Una ferita mai rimarginata. La tragedia che scosse l'opinione pubblica a livello nazionale, fu seguita da una vicenda analoga due settimane dopo, quando vittima innocente di una corsa fra auto, stavolta sulla Tuderte, fu Omar Cialucco, 24 anni. Le due tragedie diedero vita a un Comitato per la vita, con i papà delle due vittime, Mario, appunto, e Giampiero, impegnati in prima linea per un inasprimento delle pene.

Sabato mattina un anziano è morto dopo essere stato investito da un'auto in località San Venanzo lungo la strada Tuderte. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava attarversando la strada non lontano dalle strisce pedonali, quando l'utilitaria condotta da un 62enne, che viaggiava in direzione La Bruna, l'ha travolto. L'anziano è morto sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale. La viabilità della zona, per qualche ora, ha subito variazioni.

Ultimo aggiornamento: 13 Settembre, 13:20

