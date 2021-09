Incendio alle porte di Spoleto, bruciano 10 ettari. Impegnati due Canadair e un elicottero

Domenica 19 Settembre 2021, 10:42

SPOLETO Dalle 18 di sabato pomeriggio bruciano dieci ettari di bosco, sterpaglie e sottobosco a Francocci, nello Spoletino. Impegnati nelle operazioni di spegnimento due Canadair e un elicottero della Regione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco non solo del distaccamento di Spoleto, ma anche di Todi e del comando provinciale di Madonna Alta (Perugia). Sabato sera vigili del fuoco impegnati anche in un rogo nella zona dei Monti Martani. La stagione degli incendi, nonostante le piogge dei giorni scorsi, ancora non è finuta. In Umbria un'estate particolarmente pesante in diverse zone della regione, soprattutto in quella del Trasimeno.