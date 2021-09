Spoleto, impallinato e ucciso uno splendido esemplare di Biancone. La rabbia della Lipu

Mercoledì 29 Settembre 2021, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 11:09

SPOLETO - “Con la ripresa della stagione venatoria arriva subito un gravissimo episodio di bracconaggio! Un bellissimo esemplare di Biancone sparato e ucciso a Spoleto”. A lanciare l’allarme è Alfiero Pepponi, folignate ‘doc’ e presidente di Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) Umbria. “Il grave episodio – dice Pepponi a Il Messaggero – ci è stato segnalato da un agricoltore. La zona ha visto arrivare il nostro personale insieme al veterinario. Purtroppo per quel biancone non c’è stato nulla da fare”. Lipu Umbria, commentando l’accaduto, ha pubblicato un post durissimo sul proprio profilo Facebook in cui si legge in alcuni passaggi: “Apertura della caccia: che la mattanza abbia inizio Lui è un Biancone, apertura alare quasi due metri. Si stava di certo preparando per migrare quando un vile, ha fermato il suo volo. E lo ha fermato con consapevolezza e, di certo, con grande soddisfazione. Si sarà persino trattenuto per vederlo cadere a terra, magari avrà sentito il rumore del tonfo e soffermato a guardarlo negli occhi, sentendosi orgoglioso e vincente”. La Lipu intanto ha reso noto che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch. In Italia l’Eurobirdwatch sarà organizzato dalla Lipu-BirdLife Italia e in Umbria si terranno nell’area del Parco Regionale di Colfiorito. La Lipu - Coordinamento per l'Umbria, con il Patrocinio del Comune di Foligno ed in collaborazione con il Parco Regionale di Colfiorito e la Comunanza Agraria di Colfiorito propone due giornate alla scoperta delle diverse specie di avifauna che in questo periodo troviamo nell'area della Palude di Colfiorito, passeggiando in un ambiente unico tra i colori ed i profumi autunnali accompagnati da esperti ornitologi della Lipu si potrà così partecipare al grande censimento europeo. Per info e prenotazioni escursione: mobile +39 338 3560692; e-mail: umbria@lipu.it; FaceBook e Messenger: @LipuUmbria