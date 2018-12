© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO- Perdere la mamma alla vigilia di Natale, stroncata da un malore improvviso, dopo essere rimasti senza papà dieci anni fa, morto anche lui all’improvviso. È una storia che stringe il cuore e commuove quella di Salvatore, Annarita e Monica, costretti a crescere in fretta dopo la morte del papà (la più piccola aveva pochi mesi) e ora rimasti senza entrambi i genitori. E se nessuno potrà ridare ai tre ragazzi, che hanno un’età compresa tra gli 11 e i 24 anni, l’affetto dei genitori, è una vera e proprio gara di solidarietà quella scattata a Spoleto per cercare di dare loro un aiuto. Mamma Patrizia aveva 49 anni ed è morta la sera del 24, mentre stava lavorando in una pizzeria. Come avviene in casi del genere, il magistrato ha disposto l’autopsia, che non è ancora stata fissata. Intanto a mobilitarsi per i tre ragazzi è la Caritas parrocchiale di San Martino in Trignano, la frazione in cui Patrizia era andata a vivere con i figli dopo la scomparsa del marito Luigi, che era considerato un mago del computer e lavorava in un’importante azienda spoletina. Parte da lì, da San Martino in Trignano, l’iniziativa di supporto ai ragazzi, che si articola in diversi punti di raccolta fondi, non soltanto nella frazione in cui Patrizia viveva, ma anche a Spoleto e in altre zone della città. A coordinare la raccolta, per conto della Caritas, è Elisa Andreini (insieme a lei collaborano anche altre famiglie), che sarà poi incaricata di ritirare le donazioni nei vari punti di raccolta. Di volta in volta, l’importo delle donazioni verrà certificato e ai titolari dei punti di raccolta verrà rilasciata la ricevuta. Un modo per rendere del tutto cristallina un’iniziativa che nasce dal cuore di chi ha conosciuto e amato Patrizia e ora vuole aiutare, per quanto possibile, i tre ragazzi. La storia triste di Patrizia sta commuovendo tutti e anche per questo i punti di raccolta si stanno moltiplicando con il passare delle ore. Per fare una donazione ci si può recare nei seguenti punti: Caba Corsetti (Madonna di Lugo), Palestra Unique (Madonna di Lugo), Bar Vincenzo (Fabbreria), Bar Incontro (Testaccio), Nardi Elettrodomestici (San Martino in Trignano), Principe Biancheria (Via Marconi, Spoleto), Bar Corrado (via Marconi, Spoleto), Bar Mac (San Martino), Bonucci Alimentari (San Martino), Silvana Pensa (San Giovanni di Baiano), Ristorante i Pini (zona Casette), Mauro Parrucchiere (zona Pavone), Conad City (Santo Chiodo), Antonello Elisei parrucchiere (via Pontano, Spoleto), Agriturismo Il Pianaccio (San Martino in Trignano), Studio SDM Consulting (zona commerciale Malfondo), LuisaM (via Minervio, Spoleto). La raccolta fondi proseguirà anche in occasione dei funerali di Patrizia, che saranno fissati soltanto dopo l’autopsia. Per chi avesse difficoltà a recarsi nei punti di raccolta e volesse comunque dare un aiuto ai figli di Patrizia, è disponibile l’Iban della Caritas parrocchiale: IT 67 N 0335901600100000135222 (Causale: Patrizia Arena).