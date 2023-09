Martedì 26 Settembre 2023, 22:18

Don Matteo 14, sul set arriva la notizia che Nino Frassica ha perso in città il suo gatto bianco di nome Hiro e, tramite una rete di conoscenti e amici, subito viene lanciato un appello su Facebook offrendo una ricompensa di 5 mila euro a chi riuscirà a trovarlo. A dare l’allarme martedì mattina sarebbe stata la moglie dell’attore, Barbara Exignotis, la quale immaginando che Hiro potesse essere stato rapito avrebbe chiamato le forze dell’ordine. Di certo i carabinieri si sono prodigati per tutta la mattinata cercando nella zona del centro storico attorno all’alloggio di Frassica ma senza esito. Una vicina di casa si è persino offerta di organizzare con il figlio e un conoscente attrezzato una perlustrazione dei tetti delle case di tutto l’isolato con un drone, immaginando che il prezioso gatto bianco di razza potesse essersi rifugiato tra i coppi. Vicina di casa perché Frassica, la moglie e la figlia di lei, quando viene girata la fiction, prendono casa in centro.

Mentre scattava la caccia al gatto del maresciallo Cecchini, in ogni caso, in Piazza del Duomo proseguivano le riprese della fiction con scene da un matrimonio. La seconda giornata di lavorazione della serie televisiva di Rai Uno ha attirato infatti l’attenzione dei curiosi per il grandioso allestimento di tavoli davanti alla cattedrale: un ricevimento che è seguito alla celebrazione delle nozze di due dei protagonisti della fiction (forse proprio Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini con la sua fidanzata interpretata da Pamela Villoresi?). Fatto sta che per la scena girata ieri è stato necessario coinvolgere moltissime persone, un centinaio circa di figuranti. Tra loro diversi spoletini ai quali è stato richiesto di arrivare con abbigliamento adeguato per la cerimonia. Sul set, oltre a Raoul Bova, Nino Frassica, anche Maria Chiara Giannetta in alta uniforme nel suo ruolo di capitano dei Carabinieri Anna Olivieri e Maurizio Lastrico nei panni del pm Marco Nardi. Le riprese di Don Matteo 14 proseguiranno per tutta la settimana in esterna e a Spoleto la troupe ed il cast soggiorneranno fino al 28 ottobre con la presenza, tra gli altri, anche di Nathalie Guetta, Eugenio Mastandrea, Gaia Messerklinger, Pietro Pulcini, Francesco Castiglione e Domenico Pinelli. Sulla pagina Facebook del Comune è stato pubblicato anche un avviso: «Coloro che sono interessati a partecipare come figurazioni all’interno della serie Don Matteo possono inviare una email a ursula.foti@luxvide.it».