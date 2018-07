Spoleto Festival Art, ecco i premiati

SPOLETO - Premio Internazionale Spoleto Art Festival, più di 35 artisti premiati ieri a Palazzo Mauri. A fare gli onori di casa il presidente Luca Filipponi, che ha parlato della sempre maggiore internalizzazione dell’evento, con 3 regioni straniere rappresentate e artisti provenienti da 30 Paesi. Il riconoscimento è andato ad Adele Filomena, fotografa campana, Alban Cela (artista Albanese), Borsey Hady (Egitto), Fabiana Bove Fabiana (artista Abruzzese), Sergio Buiatti (Italia), Silvia Capoccia (fotografa laziale), Luigi Cottarelli (fotografo e video artist lombardo), Vandagrazia De Giorgi (artista pugliese), Osvaldo Di Gennaro in arte Freestyler Artist (pittore napoletano), Rosanna Jaccheo (Premio alla Carriera), Belo Kelner (Brasile), Emilya Kosimina (Ucraina), Barbara Leggieri (artista piemontese), Rosa Leone (artista campana), Annamaria Ligotti (premio alla Carriera per la scultura), Bruno Lucatello in arte Luc (premio per l'innovazione), Lorenzo Ludi (Premio Speciale-Azione Sociale), Roberto Mendicino (artista calabrese), Evandro Muti (artista Laziale), Omar Olano (Uruguay), Pamela Pagano (artista romana), Leonardo Pappone (Premio speciale Avanguardie), Giovanni Parato (artista Pugliese), Antonio Perotti (Premio alla carriera), Gilda Quelroz (Brasile), Aspis Red (Roma), Nicola Rizzo (artista veneto), Luca Rocchi (premio Galleria Montemarte), Giuliano Rossi (Guardea, Terni), Giuliana Silvestrini (artista laziale), Graziano Sozza (artista veneto), Laura Spagnolo (artista laziale), Tan Yafang (Cina), Franco Tarantino (artista Pugliese), Giuseppe Toscano (artista laziale), Luciano Vetturini in arte Nino (artista umbro), Camilla Vitozzi (artista romana), Zhan Zhang (Cina, artista , accademico e docente cinese).



