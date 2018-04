SPOLETO - La fumata bianca è arrivata poco prima delle 22 di giovedì: Umberto De Augustinis è il candidato sindaco del centro destra. La decisione è stata annunciata al termine dell'incontro di coalizione, di cui fanno parte Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, la lista civica di cui è alla guida De Augustinis e Rinnovamento. Della coalizione, che ha annunciato per sabato la presentazione del candidato, magistrato di Cassazione, fa parte dal 2014 anche la Lista civica 2 Mondi, il cui logo però non compare nell'annuncio ufficiale della candidatura dato in tarda serata.

Giovedì 26 Aprile 2018



