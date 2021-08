Spoleto, coltellate in comunità terapeutica. Un ferito grave e un arresto per tentato omicidio

Lunedì 23 Agosto 2021, 11:05

SPOLETO - I carabinieri di Spoleto hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo che ha ferito gravemente a coltellate il rivale. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di domenica in una comunità terapeutica. La vittima dell'aggressione è un uomo che si trovava in comunutà agli arresti domiciliari. Il ferito ha riportato gravi lesioni a un braccio e al torace. Il fermato è un ospite della stessa comunità. L'aggressore si trova nel carcere di Baiano. Le indagini dei carabinieri stanno andando avanti per chiarire meglio i motivi dell'aggressione a coltellate.