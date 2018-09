SPOLETO - Due squadre dei vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio di domenica per domare le fiamme di un vasto incendio, partito da un fienile e che minaccia molto da vicino almeno un'abitazione.



L'allarme è scattato intorno alle 17 con l'incendio che, complice anche le temperature quasi estive della giornata, si è rapidamente esteso dal fienile alla zona circostante. Proprio la velocità di propagazione delle fiamme ha richiesto un intervento ancora più rapido e deciso da parte dei vigili del fuoco, con le due squadre sul posto al lavoro per circoscrivere l'incendio e poi bloccarlo.



Un intervento reso sicuramente molto più delicato proprio dalla presenza di abitazioni non distanti, con in particolar modo una casa minacciata.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA