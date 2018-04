SPOLETO - Paura, nel pomeriggio di lunedì di Pasqua, per le sorti di una donna, scivolata in un burrone mentre stava effettuando un'escursione, nei pressi di Ancaiano. Una brutta caduta, che ha reso necessario l'intervento degli operatori del Sasu, Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. I soccorritori sono riusciti a recuperare la poveretta, che è stata poi trasportata in ospedale. Il Sasu era stato allertato, in precedenza, anche a Monteluco, per due diversi incidenti. In entrambe le situazioni, però, registrate in zone non impervie, è bastato l'intervento del 118, che ha provveduto a soccorrere prima un escursionista colto da malore, poi un altro scivolato in un dirupo mentre era intento a cercare asparagi. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Non c'è stato nulla da fare, invece, per la donna di 86 anni che da diverse ore non rispondeva ai familiari, che hanno dato l'allarme. Nell'abitazione, nei pressi di Bazzano, sono intervenuti i vigili del fuoco: la donna, però, è stata purtroppo trovata priva di vita, morta molto verosimilmente per cause naturali.

