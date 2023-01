Spoleto, muore durante una battuta cacciatore di 45 anni

Un uomo è morto stamattina a Spoleto durante una battuta di caccia. Dalle prime informazioni la vittima avrebbe 45 anni. L'incidente è avvenuto a Balduini, località dell'alta Valle del Marroggia. Sul posto vigili del fuoco, 118 e Sasu, oltre a polizia e carabinieri. Le informazini che arrivano dal luogo dell'incidente sono ancora frammentarie.

Il dramma di Spoleto si aggiunge a quello di Davide Piampiano, 24 anni, morto nei giorni scorsi sul monte Subasio. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri. Nei giorni scorsi è stato trovato il bossolo che potrebbe dare una svolta nell'inchiesta che ha mosso i primi passi puntando su fatto che il colpo di fuciale sia partito dalla carabina della vittima, ma lo scenario è ancora tutto da chiarire. Piampiano era salito sul Subasio con i cani per i cinghiali insime a un amico. Il drammatico incidente è avvenuto in zona del parco e quindi dove la caccia è vietata.