«Quelle bimbe sono in pericolo»: passante si arrampica e le mette in salvo

SPOLETO Due bambine piccoli che si affacciano dalle inferriate di una finestra, in pieno centro, incuriosite dalla musica festosa di Piazza Garibaldi. In questo quadro, sabato pomeriggio, è scattato il coraggioso salvataggio di un passante, che non ha esitato ad arrampicarsi lungo la parete del palazzo per raggiungere le piccoline. La foto, pubblicata da Antonella Fedeli sul gruppo di segnalazioni di Spoleto, ritrae quel giovane coraggioso, intento a intrattenere le bimbe. «Era in corso la manifestazione Bikers of Oncology - racconta uno dei presenti - e c'era un clima di festa. I bambini, evidentemente attratti dalla musica, si sono sporti da una porta finestra ed essendo molto piccoli abbiamo percepito un grande pericolo». Secondo quanto ricostruito, il primo tentativo di allertare i familiari è andato a vuoto e il passante non ha perso tempo. Si è tolto le scarpe e si è arrampicato sulla parete del palazzo, fino ad arrivare all'altezza della finestra. In Piazza si sono vissuti attimi di tensione e proprio quel trambusto ha richiamato l'attenzione della mamma dei due bimbi, che a quanto pare era nell'altra stanza con un terzo figlio. La polizia locale ha quindi raggiunto l'abitazione per gli accertamenti del caso. Intanto in Piazza Garibaldi i presenti hanno applaudito il passante. «Ha rischiato di farsi molto male ( alla fine solo tanta paura ed una piccola ferita al piede) - ha raccontato Antonella Fedeli sul gruppo Facebook - ma questo ragazzo davanti al pericolo di due bambine che potevano cadere dalla finestra non ha esitato un attimo,si è tolto le scarpe ed è salito a per evitare un brutto incidente. Ancora grazie!»