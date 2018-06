di Ilaria Bosi

SPOLETO - De Augustinis e Laureti divisi da tre punti percentuali. Con il primo in vantaggio, al 37,08 per cento, e la seconda al 34,11 per cento, quando nelle sedi dei Comitati elettorali mancavano all'appello appena tre sezioni. Nella città del Festival, quindi, con le percentuali che vanno definite dai dati ufficiali della Prefettura, si va al ballottaggio. E domenica 24 giugno, a contendersi la fascia tricolore saranno Umberto De Augustinis (Laboratorio Spoleto, Rinnovamento, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) e Camilla Laureti (Ora Spoleto, Spoleto Sì e Pd). Al terzo posto, con un dato che si attesta intorno al 25 per cento, la vice sindaco uscente Maria Elena Bececco (Alleanza Civica e Spoleto Popolare), mentre Maura Coltorti (Sinistra per Spoleto) si attesta intorno al 3,4 per cento.

Stando ai dati non ancora ufficiali, il Pd si appresta a tornare primo partito, intorno al 20 per cento, seguito dalla Lega, che oscilla tra il 18 e il 19 per cento. Bene le liste civiche collegate ai candidati sindaco: Laboratorio Spoleto, di De Augustinis, conquista oltre il 9 per cento, mentre Ora Spoleto-Camilla Laureti Sindaco, supera il 10.

I CANDIDATI

La lunga notte elettorale è stata seguita dai candidati nelle rispettive sedi dei Comitati elettorali. Soltanto Maura Coltorti si è recata in Comune per seguire la prima parte delle operazioni. De Augustinis, insieme ai suoi collaboratori, è rimasto fino alle 3 del mattina nella sede di Piazza Garibaldi, mentre Maria Elena Bececco nella sede di viale Marconi. Camilla Laureti è arrivata a tarda notte nella sede del Pd.

LE PRIME DICHIARAZIONI

La prima a rilasciare una dichiarazione, alle 6 del mattino, è stata proprio Camilla Laureti, visibilmente emozionata per il risultato ottenuto: "Ringrazio tutti, questo risultato è la dimostrazione che una campagna elettorale incentrata sul programma e sul fare per Spoleto e non contro qualcuno ha vinto. Il progetto elaborato insieme a Pd e Spoleto Sì è stato premiato dagli elettori. Ora qualche ora di riposo, poi si riprende a lavorare per il ballottaggio, cercando innanzitutto di portare al voto un numero più alto di cittadini, visto che in questa prima tornata elettorale ha votato solo il 60 per cento degli spoletini. Come ci prepariamo al ballottaggio? Vedremo, per ora festeggiamo questo bel risultato".

I DATI UFFICIALI

L'ultimo aggiornamento della Prefettura, alle ore 6.41 (39 sezioni scrutinate su 42): De Augustinis 37,42 per cento, Laureti 33,58 per cento, Bececco 25,46 per cento, Coltorti 3,52 per cento.

I DATI DEFINITIVI sono stati forniti alle 7.22: De Augustinis 37,21 per cento, Laureti 33,94 per cento, Bececco 25,53 per cento e Coltorti 3,3 per cento.



Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:49



