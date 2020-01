Spoleto, aveva la patente di caccia sospesa: preso bracconiere che sparava di notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - In località Uncinano, San Severo e Ocenelli a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini sono stati svolti nelle ultime settimane mirati servizi antibracconaggio da parte di più pattuglie dei Carabinieri Forestale.I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spoleto dopo un’attenta indagine sono riusciti a cogliere in flagranza di reato un soggetto a cui la questura non aveva rinnovato licenza di porto d’armi.L'uomo, nonostante il ritiro, continuava ad esercitare attività venatoria in orari notturni. Al momento del fermo veniva sottoposto a perquisizione il veicolo da cui risultava in possesso di fucile semiautomatico, centodue cartucce calibro 12 caricate con munizionamento spezzato e due esemplari di tordi uccisi.Successivamente anche l’abitazione veniva sottoposta a perquisizione da cui i militari rinvenivano altre armi e cartucce che il bracciniere non poteva detenere. Anche il figlio è statod enunciato per omessa custodia delle armi.