Spoleto al voto, si va verso il ballottaggio

SPOLETO - Il primo dato che salta all'occhio, a Spoleto, è l'astensionismo. Al voto si sono recati 18.611 spoletini su un totale di 30.755 aventi diritto: il 60,51 per cento, oltre 9 punti percentuali in meno rispetto al 2014, quando si recarono alle urne 21.829 spoletini, pari al 69,7 per cento.

I PRIMI DATI

Dai dati non ufficiali delle prime sezioni scrutinate, si prospetta il ballottaggio. Con 11 sezioni su 42 (i dati sono quelli raccolti dai comitati elettorali), Umberto De Augustinis è in vantaggio (37,29 per cento), seguono Camilla Laureti (32,89), Maria Elena Bececco (24,41) e Maura Coltorti (3,44). Attimi di panico nella sezione 23 (Baiano), dove si è consumato il giallo, subito chiarito, di "30 schede sparite". In realtà si è trattato di un errore nei conteggi. Le schede c'erano tutte. La lunga notte elettorale, oltre che nella sala stampa del Comune, viene vissuta nelle sedi dei vari comitati elettorali.





Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:53



