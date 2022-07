Spoleto, aggredisce e ferisce il padre colpendolo con un manico di scopa: scatta arresto e braccialetto elettronico. Carabinieri in azione

SPOLETO Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato un giovane resosi responsabile delle ipotesi di reato di lesioni personali gravi ai danni del padre, all’interno dell’abitazione familiare. Nel dettaglio, il personale del pronto intervento dell’Arma è intervenuto presso un’abitazione privata a seguito di segnalazione alla centrale di una aggressione consumata ai danni di un uomo di età adulta. All’atto dell’ingresso nella casa i militari si sono trovati davanti ad uno scenario che vedeva il segnalante riverso a terra con una vistosa fuoriuscita di sangue dal naso a seguito della presunta aggressione ad opera del figlio presente nell’abitazione all’atto del controllo. Date le prime cure e il trasporto della vittima in ospedale si è ricostruito – riferisce una nota dell’Arma - quanto accaduto; specificatamente per futili motivi il ragazzo si sarebbe scagliato contro il padre aggredendolo con un manico di scopa e procurandogli lesioni gravi al volto e al setto nasale. Il ragazzo, noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere a Spoleto e successivamente gli è stato applicato il braccialetto elettronico per evitare che possa continuare a porre in essere similari condotte nei confronti del padre. La casistica dei reati consumati tra le mura domestiche è trattata con la massima celerità da parte dell’Arma dei Carabinieri ed è per questo che si raccomanda di rivolgersi sempre alle forze dell’ordine al verificarsi di atteggiamenti aggressivi evitando che possano sfociare in più gravi conseguenze.