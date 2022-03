Spid, pec e firma digitale: A Terni il corso gratuito del Cesvol per gli enti del terzo settore

TERNI - Imparare ad usare lo spid, la posta certificata e la firma digitale. Tutti strumenti che sono diventati obbligatori dopo la riforma del terzo settore e l’avvio del registro unico.

Competenze digitali che non tutti ancora possiedono e che è possibile apprendere grazie ai tre incontri gratuiti di due ore ciascuno promossi dal Cesvol Umbria.

Gli incontri, che si terranno in presenza il 4, 6 e 8 aprile, dalle 10 alle 12, nella sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino 12/c, a Terni, sono rivolti agli enti del terzo settore per un massimo di un partecipante ad associazione.

E’ necessario avere un proprio computer in quanto i temi verranno affrontati anche con esercitazioni d’aula grazie alla collaborazione con l’associazione Terni Digital.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria, entro il 24 marzo, alla segreteria del Cesvol al numero 0744 812786 interno 1.