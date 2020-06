Spi Cgil: «La delibera Tesei-Coletto è un attacco alla libertà delle donne»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Prosegue la polemica sulla delibera Tesei-Coletto per l'aborto. «Quello della Regione Umbria è un attacco deliberato alla libertà delle donne e al diritto di scelta sulla interruzione volontaria di gravidanza, così in una nota il coordinamento donne dello Spi Cgil dell'Umbria, commentando - è scritto nella nota - l'abrogazione da parte della giunta di centro destra della possibilità per le donne di affrontare l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in regime di day hospital e imponendo il ricovero di tre giorni».«Una scelta non solo sbagliata, ma inopportuna e pericolosa - continuano le donne del sindacato pensionati dell'Umbria - sia perché l'emergenza coronavirus non è affatto superata, con i conseguenti rischi per le donne costrette al ricovero, sia perché essendo aumentato il numero dei medici obiettori l'accesso alle prestazioni potrebbe essere complicato e avere tempi lunghi. Ci sorge il sospetto che dietro questa azione della giunta regionale ci sia un preciso progetto politico, caro ad esempio al senatore Pillon: quello di riportare indietro la nostra regione e i diritti delle donne, conquistati faticosamente dopo anni di lotte e lenti avanzamenti».«Al ministro Speranza - concludono le donne dello Spi Cgil dell'Umbria - chiediamo il pieno rispetto della 194 e del diritto all'autodeterminazione delle donne. Da parte nostra, siamo pronte a scendere in piazza insieme alla Cgil e alle associazione delle donne della nostra regione».