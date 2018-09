© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’inchiesta pennellata comequella delle spese pazze in consiglio regionale, si muove lungo la direttrice che porta dopo, le indagini chiuse della procura della Repubblica, verso il processo davanti alla Corte dei Conti. Tre consiglieri della vecchia legislatura hanno già la data fissata della chiamata in giudizio per il presunto danno erariale nell’utilizzo dei fondi assegnati da palazzo Cesaroni ai gruppi. Così il 10 ottobre compariranno davanti alla sezione giurisdizionale presieduta da Salvatore Nicolella (componenti del collegio Chiara Vetro e Stefano Siragusa) ci saranno Franco Zaffini, Fiammetta Modena e, per la seconda volta, Roberto Carpinelli.I fascicoli, aperti lo scorso marzo dal vice procuratore Pasquale Principato, vanno a logico rimorchio (e non sono finiti) delle indagini chiuse dalla Procura e lavorate dalla guardia di Finanza.Le contestazioni riguardano l’utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari della passata legislatura. Così a Carpinelli, Zaffini (ora senatore di Fdi, assistito dall’avocato Antonio D’Acunto) e la Modena (oggisenatrice di Forza Italia, avvocato Franco Libori) vengono contestate spese non corrette.La Finanza sollevò dubbi per pranzi, rimborsi benzina e iniziative politiche. Contestazionianche da 30mila euro. Per Carpinelli si tratta di una seconda volta, vista la condanna in primogradoper le spese del 2011. «Si tratta- spiega LauraModena che assiste l’ex esponente del Pdci- di atti trasmessi dalla Procura che hanno imposto una difesa tecnica. Attendiamo con serenità le valutazioni del collegio. Si tratta di spese del 2012 che già la sezione di Controllo aveva avallato non rilevando alcun illecito nel 2013. Per il caso del 2011 c’è un giudizio in appello, ma la sentenza aveva già escluso ogni potesi di dolo».Carpinelli era stato condannato dalla magistratura contabile a risarcire la Regione per 20.417.La Procura penale ha indagato anche Raffaele Nevi (ora deputato di Forza Italia) Alfredo DeSio, Rocco Valentino, Maria Rosi, Massimo Mantovani, MassimoMonni, Andrea Lignani Marchesani del Pdl, SandraMonacelli (Udc), Renato Locchi,Andrea Smacchi, Fausto Galanello e Lamberto Bottini (Pd), Silvano Rometti, Massimo Buconi (Socialisti), Oliviero Dottorini(Idv) e Gianluca Cirignoni (Lega). Tutti, ora, nel mirino della Corte dei Conti.